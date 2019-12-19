خلال شهر.. نسبة الإقلاع عن التدخين بالمملكة تصل إلى 700%

عادل الحربي(صدى):

كشفت الاحصائيات الأخيرة أن نسبة الإقبال على برامج وزارة الصحة لمكافحة التدخين في المملكة، قد وصلت إلى 700% خلال شهر.

وعن ذلك، أوضح الدكتور علي الوداعي، المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة، أن هناك 1039 عيادة متخصصة بالمملكة استقبلت اعدادًا كبيرة من الراغبين للإقلاع عن التدخين من الجنسين وكافة الجنسيات.

وفيما يتغلق بـ نسبة الإقلاع عن التدخين في المدن، جاءت نجران في المرتبة الأولى بنسبة 709% يليها حفر الباطن بنسبة 267%، وحائل 176% والقصيم بنسبة 175% والرياض بنسبة 110% ثم جدة بنسبة 75%، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” العربية. نت ” .