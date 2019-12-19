الأمير مشعل بن ماجد يستقبل نائب مدير عام السجون ومدير سجون مكة 

جدة(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في مكتب سموه اليوم ، اللواء ماجد الدويش نائب مدير عام السجون والعميد د. إبراهيم الغامدي بمناسبة تعيينه مديرا لسجون منطقة مكة المكرمة.

وبارك سمو الأمير مشعل بن ماجد لهما بهذه الثقة داعياً المولى عز وجل أن يوفقهما ومتمنياً لهما التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جهته ، قدّم اللواء الدويش والعميد الغامدي بالغ الشكر والتقدير لسمو محافظ جدة على توجيهات سموه مؤكدين على أن خدمة الوطن واجب يقوم به أبناءه وشرف عظيم يحظون به سائلين المولى عز وجل أن يكونا وزملائهم عند حسن الظن.