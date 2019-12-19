سبب تأجيل قضية «رزان» لأجل غير مسمى
أجلت الهيئة الشرعية، بالمديرية العامة للشؤون الصحية، بالمنطقة الشرقية، نظر قضية وفاة الفتاة “رزان الهدهود”، في جلستها الأولى إلى أجل غير مسمى، بسبب غياب شاهدا العيان عن الجلسة، وهما الطبيب الأجنبي، وإحدى الممرضات.
واستمرت مداولات القضية منذ وفاة “رزان” في برج الدمام الطبي وحتى أولى جلسات القضية نحو 720 يومًا.
ومن جهته، أعرب والد “رزان”، أحمد الهدهود، عن استيائه من طول فترة المداولات، والتي تخطت العامين، مبينا أن الموضوع أتعب الأسرة نفسيًا، لدرجة أنه أصبح يتناول علاجات نفسية.
وينتظر والد رزان، توقيع العقوبات المناسبة بحق كل من يثبت تورطه في وفاة ابنته.
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