سبب تأجيل قضية «رزان» لأجل غير مسمى

نايف السالم(صدى):

أجلت الهيئة الشرعية، بالمديرية العامة للشؤون الصحية، ‏بالمنطقة الشرقية، نظر قضية وفاة الفتاة “رزان الهدهود”، ‏في جلستها الأولى إلى أجل غير مسمى، بسبب غياب ‏شاهدا العيان عن الجلسة، وهما الطبيب الأجنبي، وإحدى الممرضات.‏

واستمرت مداولات القضية منذ وفاة “رزان” في برج الدمام ‏الطبي وحتى أولى جلسات القضية نحو 720 يومًا.‏‎

ومن جهته، أعرب والد “رزان”، أحمد الهدهود، عن استيائه من ‏طول فترة المداولات، والتي تخطت العامين، مبينا أن ‏الموضوع أتعب الأسرة نفسيًا، لدرجة أنه أصبح يتناول علاجات ‏نفسية‎.

وينتظر والد رزان، توقيع العقوبات ‏المناسبة بحق كل من يثبت تورطه في وفاة ابنته.‏