معلومات استخباراتية غربية تكشف اسم «الإيراني» المسؤول عن هجوم أرامكو
كشفت تقارير استخباراتية غربية عن اسم القيادي الإيراني المسؤول عن الهجوم الإرهابي الذي تم على شركة ” أرامكو ” السعودية.
وتفصيلآ، قالت المصادر أن الجنرال الإيراني ” رضا شاهي ” ، كان يقود الهجوم الذي نفذ منتصف سبتمبر الماضي على معملين لشركة ” أرامكو ” .
كما ذكرت المصادر أن ” شاهي ” يترأس وحدة من الحرس الثوري تضم نحو 400 مقاتل في اليمن، وهي معززة بخبراء من ” حزب الله ” وصلوا البلاد من لبنان.
وكانت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قد اتهموا إيران بأنها المتسبب في هجوم ” أرامكو ” الذي تبنته جماعة ” أنصار الله ” الحوثية.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 558 ] نشر منذ 59 دقيقة
لا يوجد في التاريخ القديم والحديث حرب استخدم فيها جميع أنواع الأسلحة + أخلاق + قيم إنسانية.
عدوك الذي يريد أن يتخلص منك والفتك بك..اسبقة وافتك به بلا رحمة او شفقة.
العقيدة العسكرية الإسرائيلية..تصل لمساكن القيادات الفلسطينية في غزة او بيروت او دمشق ودبي في الإمارات اغتيل المبحوح وتونس اغتيل ابوجهاد..وعملية شارع فردان الشهير في بيروت تم اغتيال 4 من القيادات الفلسطينة.
جهاز ” الموساد ” بالعبرية ” هموساد ” أسس قبل تأسيس دولة إسرائيل بي 30 سنة..اعتقد وراء تأسيسه ثيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية..لكن أحد رؤساء الموساد صرح بأن الموساد منذ عهد نبي الله موسى واستخدمه عن الرحيل من أرض الفراعنة مصر.
القيادات الحوثية في مأمن لم تصل لهم فرق الموت في أجهزة الاستخبارات.