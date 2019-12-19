معلومات استخباراتية غربية تكشف اسم «الإيراني» المسؤول عن هجوم أرامكو

عادل الحربي(صدى):

كشفت تقارير استخباراتية غربية عن اسم القيادي الإيراني المسؤول عن الهجوم الإرهابي الذي تم على شركة ” أرامكو ” السعودية.

وتفصيلآ، قالت المصادر أن الجنرال الإيراني ” رضا شاهي ” ، كان يقود الهجوم الذي نفذ منتصف سبتمبر الماضي على معملين لشركة ” أرامكو ” .

كما ذكرت المصادر أن ” شاهي ” يترأس وحدة من الحرس الثوري تضم نحو 400 مقاتل في اليمن، وهي معززة بخبراء من ” حزب الله ” وصلوا البلاد من لبنان.

وكانت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قد اتهموا إيران بأنها المتسبب في هجوم ” أرامكو ” الذي تبنته جماعة ” أنصار الله ” الحوثية.