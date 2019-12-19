«فيديو» مُسرب يزيح الستار عن مواصفات سيارة Yukon

متابعة- أميرة خالد(صدى):

ظهرت فيديو مُسربة كشفت عن مواصفات سيارة ” Yukon ” ، التي تختبرها GMC وتستعد لإطلاقها في الـ 14 من يناير القادم.

وعن مواصفاتها، أتت ” Yukon ” بهيكل كبير يحمل ملامح القوة المعروفة في سيارات GMC، وبتصميم يجعلها من أجمل السيارات رباعية الدفع في العالم.

وتتميز هذه السيارة بـ الواجهة الأمامية المزودة بشبك عريض وفتحات هوائية كبيرة مزينة بالكروم، إضافة إلى المصابيح الكبيرة التي تعمل بوحدات إضاءة من نوع LED.

وتتمتع هذه السيارة أيضًا بـ واجهة قيادة متطورة مزودة بأنظمة مولتيميديا حديثة، ولوحة عدادات بمقاس 8 بوصات.

كما أنها مزودة بشاشة تعمل باللمس بمقاس 10 بوصات للتحكم بأنظمة القيادة ومراقبة الصور من الكاميرات الأمامية والخلفية، إضافة لنظام إلكتروني يظهر معلومات القيادة.

وفيمت يتعلق بـ المحركات، فمن المرجح أن تكون ذات محركًا بسعة 5.3 ليتر بعزم 355 حصانًا، ومحركا بسعة 6.2 ليتر وبعزم 420 حصانًا، ومحرك ديزل بسعة 3.0 ليتر وبعزم 277 حصانًا.