ارتفاع طفيف للدولار بعد قرار مساءلة ترامب

وكالات(صدى):

ارتفع الدولار على نحو طفيف اليوم الخميس بعد قرار مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بينما قفز نظيره الأسترالي بعد تراجع غير متوقع في معدل البطالة.

وظل الجنيه الاسترليني يواجه ضغوطا بفعل تجدد المخاوف بشأن خروج فوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبلغ في أحدث تعاملات 1.3081 دولار بعدما تراجع بنحو اثنين بالمئة في يومين.

وتفاءل متداولو الدولار بعدما صوتت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على مساءلة ترامب. وارتفع الدولار على نحو طفيف مقابل الين الياباني إلى 109.56ين