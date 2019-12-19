النصر يطالب بعودة نواف العقيدي إلي الرياض 

نواف السالم(صدى):

خاطبت إدارة النصر هيئة الرياضة، واتحاد الكرة من أجل السماح لنواف العقيدي الحارس الموجود في إسبانيا حاليا، ضمن اللاعبين المشاركين في برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم والمستمر لأربعة أعوام بالعودة إلى الرياض والانضمام إلى الفريق الأول.

وتعتزم إدارة النادي العاصمي ضم العقيدي إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الفترة المقبلة، لحاجة الفريق الماسة لخدماته بعد إجراء وليد عبد الله الحارس عملية جراحية في غضروف الركبة قبل أيام في لندن، وانضمام صالح الوحيمد الحارس الثالث إلى صفوف المنتخب الأولمبي وغيابه عن الفريق حتى أواخر يناير المقبل، ولا يوجد حاليا في الفريق إلا الحارسين الأسترالي برادلي جونز وزيد البواردي.

يذكر أن هيئة الرياضة أعلنت عن إطلاق برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم في يونيو الماضي، ووصل اللاعبون إلى سالو المدينة الواقعة في شمال شرقي إسبانيا.