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أهم 6 نصائح للعناية بالبشرة والجسم «بدون ماسكات»

أهم 6 نصائح للعناية بالبشرة والجسم «بدون ماسكات»
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني كثير من النساء من مشاكل البشرة وزيادة الوزن وقد لا يكون لديهن الوقت الكافي لعمل الماسكات الطبيعية أو السكراب نتيجة ضغط المنزل أو العمل .

لذا ينصح خبراء التجميل بإتباع قواعد أساسية للحفاظ على جمالك وراحتك النفسية ، وهي كالتالي :
1- اشربي الكميات الكافية من الماء ، فلا شك أن قلة شرب المياه يسبب جفاف البشرة ، واضطرابات التمثيل الغذائي .
2- نامي مدة لا تقل عن ساعات ، لتحسين كفاءة الجهاز المناعي ضد الأمراض ، وإخفاء علامات الإجهاد والهالات السوداء ، فضلاً عن الصحة النفسية .
3- اتبعي نظام غذائي صحي ، فقط ركزي على الخضراوات والفاكهة وتجنبي الدهون والسكريات قدر الإمكان .
4- لا تهملي أسنانك ، افحصيها بشكل دوري واحرصي على بياضها ونظافتها .
5- مارسي التمارين الرياضية ويمكنك المشي نصف ساعة للتخلص من الإكئاب وارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد .
6- قومي بزيارة أقاربك أو أصدقائك أومارسي لعبة اليوجا أو حتى اغمضي عينيك وتنفسي ببطء لمدة 3 دقائق من أجل تحسين حالتك المزاجية والنفسية .


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