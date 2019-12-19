أهم 6 نصائح للعناية بالبشرة والجسم «بدون ماسكات»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني كثير من النساء من مشاكل البشرة وزيادة الوزن وقد لا يكون لديهن الوقت الكافي لعمل الماسكات الطبيعية أو السكراب نتيجة ضغط المنزل أو العمل .

لذا ينصح خبراء التجميل بإتباع قواعد أساسية للحفاظ على جمالك وراحتك النفسية ، وهي كالتالي :

1- اشربي الكميات الكافية من الماء ، فلا شك أن قلة شرب المياه يسبب جفاف البشرة ، واضطرابات التمثيل الغذائي .

2- نامي مدة لا تقل عن ساعات ، لتحسين كفاءة الجهاز المناعي ضد الأمراض ، وإخفاء علامات الإجهاد والهالات السوداء ، فضلاً عن الصحة النفسية .

3- اتبعي نظام غذائي صحي ، فقط ركزي على الخضراوات والفاكهة وتجنبي الدهون والسكريات قدر الإمكان .

4- لا تهملي أسنانك ، افحصيها بشكل دوري واحرصي على بياضها ونظافتها .

5- مارسي التمارين الرياضية ويمكنك المشي نصف ساعة للتخلص من الإكئاب وارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد .

6- قومي بزيارة أقاربك أو أصدقائك أومارسي لعبة اليوجا أو حتى اغمضي عينيك وتنفسي ببطء لمدة 3 دقائق من أجل تحسين حالتك المزاجية والنفسية .