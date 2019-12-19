أهم 6 نصائح للعناية بالبشرة والجسم «بدون ماسكات»
تعاني كثير من النساء من مشاكل البشرة وزيادة الوزن وقد لا يكون لديهن الوقت الكافي لعمل الماسكات الطبيعية أو السكراب نتيجة ضغط المنزل أو العمل .
لذا ينصح خبراء التجميل بإتباع قواعد أساسية للحفاظ على جمالك وراحتك النفسية ، وهي كالتالي :
1- اشربي الكميات الكافية من الماء ، فلا شك أن قلة شرب المياه يسبب جفاف البشرة ، واضطرابات التمثيل الغذائي .
2- نامي مدة لا تقل عن ساعات ، لتحسين كفاءة الجهاز المناعي ضد الأمراض ، وإخفاء علامات الإجهاد والهالات السوداء ، فضلاً عن الصحة النفسية .
3- اتبعي نظام غذائي صحي ، فقط ركزي على الخضراوات والفاكهة وتجنبي الدهون والسكريات قدر الإمكان .
4- لا تهملي أسنانك ، افحصيها بشكل دوري واحرصي على بياضها ونظافتها .
5- مارسي التمارين الرياضية ويمكنك المشي نصف ساعة للتخلص من الإكئاب وارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد .
6- قومي بزيارة أقاربك أو أصدقائك أومارسي لعبة اليوجا أو حتى اغمضي عينيك وتنفسي ببطء لمدة 3 دقائق من أجل تحسين حالتك المزاجية والنفسية .
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