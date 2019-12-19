إلزام المنشآت التي تضم 20 عامل فأكثر بصرف الرواتب عبر البنوك في 2020
قررت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية إلزام المنشآت التي تضم 20 عامل فأكثر بصرف الرواتب عبر البنوك بدءً من فبراير المقبل .
ويأتي ذلك ضمن المرحلة الرابعة عشر من برنامج حماية الأجور الذي تعمل عليه الوزارة للتأكد من لتزام منشآت القطاع الخاص بدفع الأجور دون تأخير سواء للعاملين المواطنين أو الوافدين .
ويهدف البرنامج إلى تقليص القضايا العمالية والخلافات على الأجور ، بالإضافة لبناء قاعدة بيانات تنظم سوق العمل من منشآت أو أصحاب المنشآت أو العاملين ، على أن تتوقف خدمات الوزارة في حال عدم إلتزام المنشأة بإيداع الرواتب بالبنوك .
وتتعاون وزارة العمل مع المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ومؤسسة النقد العربيي السعودي والبنوك والجهات ذات الصلة من أجل إتمام البرنامج .
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