«حساب المواطن» يوضح طريقة إضافة الزوج الأجنبي كتابع للحصول على الدعم
جدد برنامج حساب المواطن اليوم الخميس التأكيد على إمكانية إضافة الزوجة السعودية لزوجها الأجنبي كتابع للحصول على الدعم .
وأضح أنه يجب إرفاق خطاب موافقة وزارة الداخلية أو عقد النكاح ، مع إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة للأبناء في حالة وجود أبناء .
جاء جاء ذلك في رد سريع على مواطنة تتساءل عن طريقة ضم زوجها السوري الجنسية للدعم .
وكان حساب المواطن قد أودع مبلغ استحقاق الدعم لشهر ديسمبر بواقع 2.6 مليار ريال لما يزيد عن 12.7 مليون مستفيد وتابع .
.[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 33 دقيقة
ههههههههههههههههههههه.
بعد تصرف عليه الاجنبي!!