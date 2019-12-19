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«حساب المواطن» يوضح طريقة إضافة الزوج الأجنبي كتابع للحصول على الدعم

«حساب المواطن» يوضح طريقة إضافة الزوج الأجنبي كتابع للحصول على الدعم
حمود العنزي(صدى):

جدد برنامج حساب المواطن اليوم الخميس التأكيد على إمكانية إضافة الزوجة السعودية لزوجها الأجنبي كتابع للحصول على الدعم .

وأضح أنه يجب إرفاق خطاب موافقة وزارة الداخلية أو عقد النكاح ، مع إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة للأبناء في حالة وجود أبناء .

جاء جاء ذلك في رد سريع على مواطنة تتساءل عن طريقة ضم زوجها السوري الجنسية للدعم .
وكان حساب المواطن قد أودع مبلغ استحقاق الدعم لشهر ديسمبر بواقع 2.6 مليار ريال لما يزيد عن 12.7 مليون مستفيد وتابع .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 33 دقيقة

ههههههههههههههههههههه.
بعد تصرف عليه الاجنبي!!

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