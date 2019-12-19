«السعودية للكهرباء» توقع عقود تنفيذ مشروع العدادات الذكية بقيمة 9.55 مليار ريال

الرياض(صدى):

رعى معالي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد بن صالح السلطان، اليوم، توقيع عقود تنفيذ مشروع العدادات الذكية، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة الأحد الماضي على ترسية المشروع، الذي يشمل تركيب 10 ملايين عداد كهربائي ذكي لجميع المشتركين في المملكة.

وتبلغ قيمة العقود 9.555.099.334 ريالاً، وسيتم تمويل المشروع من خلال موارد الشركة الذاتية، إضافة إلى التمويل الخارجي.

وأكدت “السعودية للكهرباء”، أنه بناء على الاتفاقيات المبرمة في 27 أكتوبر الماضي، تحت رعاية وزارة الطاقة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، ستكون 35 % من عدد العدادات محلية الصنع، و 33.3% من قيمة المنتجات التي ستصنع منها العدادات الذكية هي من المحتوى المحلي “صناعة سعودية”.

وقال الدكتور السلطان: إن توقيع عقود مشروع تركيب العدادات الذكية، واحد من أهم المشاريع التي تواكب بها الشركة رؤية المملكة2030 ، وبرنامج التحول الوطني 2020 ، وتعكس مدى حرص حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، على دعم هذا التوجه، كما أننا نحظى بدعم كبير من وزارة الطاقة ومنظومة تكامل القطاع، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، لجميع مراحل المشروع منذ أن كان فكرة، حتى رأيناه واقعاً شاخصاً أمامنا اليوم؛ لتقديم أفضل خدمة كهربائية موثوقة ومتطورة تضاهي أفضل التقنيات على العالم، وشدد معاليه على أن الشركة حريصة أيما حرص على أن تتم مراحل المشروع في وقتها والانتهاء منه في الوقت المحدد، والتأكد من تطبيق أقصى معايير الجودة، والالتزام بالاشتراطات والمواصفات التي تم تحديدها والاتفاق عليها.

وبين معاليه، أن المرحلة التجريبية للمشروع، أثبتت نجاحها، وكانت كافية لتلافي أي نقص أو أداء سلبي، أو خلل تقني.

وقال: “خلصنا إلى اختيار الأفضل في المواصفات الفنية، وجودة المواد المستخدمة، والأنظمة التقنية؛ لضمان الاستدامة والقابلية للتطوير والتحديث، والأسهل والأفضل بالنسبة لتعامل المشتركين مع العدادات الذكية، وحرصنا أيضاً على دعم المصانع المحلية لتسهم في المشروع بالنسبة المقررة لها، لتعظيم المحتوى المحلي، وتعزيز مشاركته في مشروع بهذا الحجم والأهمية”.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة فهد بن حسين السديري”، أن هذا المشروع الضخم لم يكن ليرى النور، لولا توفيق الله عز وجل، ثم الدعم اللامحدود والمباشر من لَدُن حكومة ط خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله -، وبمتابعة وتوجيهات ودعم من سمو وزير الطاقة.

وبين السديري، أن توقيع عقود تركيب العدادات الكهربائية الذكية، ينقل الشركة والمشتركين إلى عصر جديد ومرحلة نوعية، ستكون فيها قراءات العدادات أكثر وضوحاً ودقة للمشتركين، وستعزز مبدأ الشفافية الذي تعمل الشركة على تحقيقه وفق أرقى المعايير العالمية، واليوم وقد تم التوقيع مع الشركات المنفذة للمشروع من المقرر ان يبدأ تركيب العدادات الذكية على مراحل أبتدأ من 19 فبراير المقبل، وتستهدف المرحلة الأولى تركيب 5.3 مليون عداد بنهاية أبريل 2020، وتصل إلى خمسة ملايين عداد بنهاية سبتمبر 2020 في المرحلة الثانية، لتصل في المرحلة الثالثة إلى ثمانية ملايين عداد بنهاية ديسمبر 2020 ، ليكتمل المشروع لجميع المشتركين بواقع 10 ملايين عداد كهربائي ذكي بنهاية شهر مارس 2021 – بإذن الله -، وذلك بالتنسيق مع الجهات المتخصصة، تماشياً مع برنامجِ التحول الوطني 2020 ورؤيةْ المملكة 2030 .

وفاز تحالف يضم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الفنار للإنشاءات؛ بتنفيذ المشروع في القطاعين الأوسط والشرقي، فيما فاز فرع شركة تشاينا الكتريك باور اكويبمنت آند تكنلوجي المحدود (China Electric Power Equipment & Technology Ltd) ، بتنفيذه في القطاعين الغربي والجنوبي، ويتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في 31 مارس 2021، تعقبها عامين للتشغيل والصيانة قابلة للتجديد لعام واحد.