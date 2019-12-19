طرق صحية تساعدك على تحسين نكهة «الطعام المسلوق»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يُعتبر ” الطعام المسلوق ” من أفضل الأطعمة الصحية لعدم احتوائه على سعرات حرارية عالية، ويرشحه أخصائيو التغذية للراغبين في خسارة وزنهم؛ لذا سنستعرض في هذا التقرير بعض الطرق التي تساعد على تغيرر مذاقه بشكل صحي.

– البهارات

إضافة بعض البهارات مثل ” ورق الغار والكاري وحب الهيل المطحون والزعتر ” .

وبعض البهارات الأخرى التي تزيد من نسبة الحرق للجسم مثل ” الفلفل الأسود والفلفل الحار والكركم والسماق والكمون والقرفة والزنجبيل ” .

– البصل

إضافة البصل إلى تلك الأطعمة، حيث يعتبر من المكونات التي تزيد من نكهة أي طعام، ويزيل أي روائح أو مذاق غير محبب كالأغذية التي تدخل فيها اللحو.

– الطهي على البخار

يمكن طهي الخضار على البخار لكونه سريعًا وصحيًا أكثر وأفضل من السلق، خصوصًا أن تلك الطريقة تحافظ على نسبة عالية من المغذّيات الهامة خاصة الفيتامينات الذائبة في الماء.