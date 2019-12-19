الاتصالات تطلق السمة التجارية الجديدة وتغيير اسم التداول إلى «إس تي سي»

عادل الحربي(صدى):

أطلقت شركة الاتصالات (stc) السمة التجارية الجديدة للشركة والشركات التابعة لتتوافق مع استراتيجيتها نحو التحول الرقمي وإثراء تجربة العملاء.

وأوضحت الشركة في بيان نشره موقع السوق المالية “تداول” أنه السمة الجديدة ستسهم في تعزيز قيمة العلامة التجارية “stc” كإحدى أغلى العلامات التجارية في الشرق الأوسط.

ولفتت إلى أنه جرى وفقاً لذلك تغيير مسمى كل من شركة “فيفا الكويت” وشركة “فيفا البحرين” إلى “stc” وذلك بشكل موحد ومتزامن مع إطلاق السمة التجارية الجديدة للشركة، بالإضافة إلى تغيير اسم التداول للشركة باللغة العربية على موقع (تداول) من (الاتصالات) إلى (اس تي سي).