بالفيديو..سعد لمجرد يتشح بعلمي المملكة والمغرب في موسم الرياض

أميرة خالد(صدى):

أشعل الفنان المغربي سعد لمجرد، المسرح في أولى حفلاته في المملكة ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح محمد عبده.

وانطلق الحفل باستعراض فني، ثم قدم لمجرد العديد من أغانيه، وارتدى العلمين السعودي والمغربي في أدائه لأغنية عنوانها أنا ماشي ساهل، وسط تفاعل كبير من الحضور.

يذكر أن آخر أعمال لمجرد أغنية إنساي، الذي شارك بها مع الفنان المصري محمد رمضان.