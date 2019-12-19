بالفيديو..سعد لمجرد يتشح بعلمي المملكة والمغرب في موسم الرياض
أشعل الفنان المغربي سعد لمجرد، المسرح في أولى حفلاته في المملكة ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح محمد عبده.
وانطلق الحفل باستعراض فني، ثم قدم لمجرد العديد من أغانيه، وارتدى العلمين السعودي والمغربي في أدائه لأغنية عنوانها أنا ماشي ساهل، وسط تفاعل كبير من الحضور.
يذكر أن آخر أعمال لمجرد أغنية إنساي، الذي شارك بها مع الفنان المصري محمد رمضان.
#فيديو#سعد_لمجرد يتشح بالعلم السعودي والعلم المغربي في بوليفارد الرياض، ويغني "أنا ماشي ساهل"..
شكرا معالي المستشار @Turki_alalshikh على هذه التجربة الفريدة التي أسعدت بها الجمهور السعودي..#سعد_المجرد_موسم_الرياض pic.twitter.com/5HU9T3qJFJ
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) December 18, 2019
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