اليوم..5 مباريات مرتقبة في الجولة الـ 12 من الدوري

نواف السالم(صدى):

يستعد عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الخميس، لمتابعة 5 مواجهات في الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواجه النصر فريق العدالة في لقاء صعب بالأحساء، ساعيًا لتعزيز الصدارة، حيث يملك 23 نقطة، بينما يحتل العدالة المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

فيما يستضيف فريق أبها الذي يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة، نظيره الشباب ورصيده 15 نقطة.

ويلتقي التعاون صاحب المركز السادس برصيد 19 نقطة، ضيفه الوحدة، الذي يحل في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.

ويواجه الأهلي الرابع برصيد 20 نقطة، فريق ضمك الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط.

فيما يلتقي الفيحاء والاتحاد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويحاول كل منهما تعويض خسارته في الجولة الماضية.

ويحل الفيحاء في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة، والاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.