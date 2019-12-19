ترامب يصبح ثالث رئيس للولايات المتحدة في التاريخ يتم عزله

واشنطن(صدى):

بعد أكثر من 7 ساعات من المداولات في جلسة تاريخية، أصبح دونالد ترامب ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُحال للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.

وقرر مجلس النواب الأمريكي إدانة الرئيس دونالد ترامب بتهمة سوء استغلال السلطة.

وصوت الأغلبية بـ 230 صوتا مقابل 197 صوتا، ونائب جمهوري لصالح عزل الرئيس ترامب.

والمرحلة القادمة هي نقل مواد العزل لمجلس الشيوخ لعقد محاكمة ثم تصويت مجلس الشيوخ على عزل ترامب، وفي حالة صوت ثلث أعضاء مجلس الشيوخ بالإدانة ، يتم عزله.