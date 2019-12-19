تحذير من الجراء الصغيرة تعرض مربيها للمرض

واشنطن(صدى):

حذر مسؤولون بقطاع الصحة الأمريكي من الجراء الصغيرة المعروضة في متاجر الحيوانات الأليفة، حيث تسببت بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية الشائعة في مرض 30 شخصا هذا العام، بسبب الكلاب.

وأكد المسؤولون أن السلالة المعروفة باسم كامبيلوباكتر جيجوني ترتبط بشكل وثيق بانتشار البكتيريا .

وقالت المراكز الصحية إنها قابلت 24 من المرضى وإن 21 منهم اتصلوا بجراء منهم 15 اتصلوا بجراء من متاجر بيع الحيوانات الأليفة.

وأوصى مسؤولو الصحة أصحاب الكلاب بالمواظبة على غسل أيديهم بعد ملامسة كلابهم او تنظيف أماكنها وفحصها لدى البيطريين بشكل دوري، محذرين من لعق الكلاب للوجه أو المنطقة المحيطة بالفم.