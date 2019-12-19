لاعبا المنتخب الوطني يتعرضان لحادث

ماجد محمد(صدى):

تعرض لاعبا المنتخب الوطني لرفع الأثقال نواف المزيدي وأحمد الحايك، لحادث سير، خلال عودتهما من المشاركة في البطولة العربية لرفع الأثقال في الأردن.

ونجا اللاعبان من الموت المحقق، حيث كانت السيارة التي يستقلانها من مطار الملك فهد بالدمام، متجهين إلى الأحساء، قد انحرفت عن مسارها، بسبب الأمطار الغزيرة.

وتعرض السائق لإصابات خفيفة، حيث اصطدمت السيارة بجانب الطريق.

ومن جانبه اتصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة برئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي اطمأن خلاله على صحة لاعبي الأخضر.