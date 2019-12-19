بالصور.. أقنعة ميسي وإطلاق نار وإصابات بكلاسيكو الأرض

طلال الغامدي(صدى):

أسفرت أعمال الشغب التي شهدها محيط ملعب كامب نو خلال مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، عن 12 إصابة.

واضطرت الشرطة الكتالونية لإطلاق رصاص مطاطي في حين أشعل متطرفون النار في حاويات.

كما أصيب مصور بتلفزيون برشلونة برصاصة بلاستيكية أثناء تغطيته لأعمال الشغب، ولكنه استطاع بعدها مواصلة عمله.

وبعيدا عن كرة القدم خرجت هتافات مطالبة بالاستقلال لإقليم كتالونيا، في إشارة احتجاجية نظمتها حركة تسونامي ديمقراطي المناصرة لاستقلال منطقة كتالونيا ذاتية الحكم لهذه المناسبة.

كما وزعت أقنعة لليونيل ميسي مع أعلام كتالونيا وبرشلونة تحمل أيضا صورة اللاعب، مرفقة بعبارة الوحيد في العالم، إلى الأمام يا برسا، وكذلك صورا لجوائز الكرة الذهبية الست التي حصدها.

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