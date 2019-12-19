بالفيديو..إصابة أحد الجماهير توقف حفل ميريام فارس بموسم الرياض

أميرة خالد(صدى):

قامت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بإيقاف حفلها الغنائي الأول بالمملكة، ضمن فعاليات موسم الرياض، بسبب إصابة أحد الجماهير بنوبة قلبية خطيرة.

ونوهت ميريام أثناء تواجدها على المسرح بوجود شخص مصاب بين الجماهير، طالبة الإسعاف لإنقاذه.

يذكر أن عدد زوار موسم الرياض منذُ انطلاقه وصل إلى نحو 10 ملايين زائر، بحسب رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ.