قطر وقعت في الفخ.. وثيقة مسربة تكشف فضيحة عسكرية لتركيا

وكالات (صدى):

في مواصلة لفضائح تركيا، كشفت وثيقة مسربة في اليونان عن فضيحة عسكرية جديدة بشأن طائرات تركيا المسيرة من طراز بيرقدار، التي اشترتها قطر .

وقال موقع بتيسيدياستيما الإخباري المعروف بقربه من المراجع العسكرية والأمنية في أثينا، أن الطائرات التي تنتجها شركة مملوكة لسلجوق بيرقدار، صهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضعيفة الأداء وكثيرة الأعطال.

ولفتت إلى أن الطائرات تسببت أحيانًا في تأجيل هجمات مهمة للجيش التركي خصوصا في سوريا.

وتتناول الوثيقة أحد الأعطال التي تصيب هذا النوع من الطائرات المسيرة، وأن إحدى العمليات العسكرية الحساسة تأخرت بسبب هذا، خصوصا عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون داخل الأراضي السورية.

وتحدثت أوساط سياسية في تركيا عن شبهات تربح في الأسلحة التي تنتجها شركة سلجوق بيرقدار.

وقال معلقون إن طراز بيرقدار بات يطرح مخاطر جدية على إمكانات استخدامه في العمليات، في حين أن أوكرانيا وقطر اشترت هذه الطائرات ويستعملها أيضا الجيش التركي.