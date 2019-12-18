« تيشيرتات ممالك النار » تغزو الأسواق بعد فضح الأتراك

القاهرة(صدى):

حقق مسلسل ممالك النار الذي فضح الحكم العثماني والأتراك وجرائمهم نجاحًا واسعًا وصل إلى طبع صورة بطل المسلسل خالد النبوي على ” تيشيرتات ” غزت الأسواق سريعًا.

وأدى خالد النبوي في المسلسل دور “طومان باي” مقاوم الغزو العثماني التركي بالقاهرة .

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور ملابس لظهور الممثل خالد النبوي في دور طومان باي، بعد عرض قصته التي فضحت جرائم الغزو العثماني التركي للبلاد العربية.

وتسبب المسلسل في اهتزاز المسؤولين الأتراك والأبواق الإعلامية في الدوحة وعلى رأسها الجزيرة، حيث تناولوه بالهجوم في محاولة للتنصل وإخفاء التاريخ الدموي للغزو العثماني لمصر وقتها.