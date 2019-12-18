بين الشوطين.. صلاح يٌلبي رغبة فتاة في مباراة مونتيري (صور)

ماجد محمد(صدى):

حرص نجم نادي ليفربول محمد صلاح على تلبية رغبة فتاة مُشجعة له عبر شوطي مباراة ليفربول ومونتيري في كأس العالم للأندية.

وأهدى محمد صلاح قميصه إلى أحدى الفتيات من جامعى الكرات فى إستاد خلفية الدولى.

وانتهت مباراة الريدز ومونتيري المكسيكي حالياً بنصف نهائى مونديال الأندية 2019، بالتعادل 1-1.

وقال محمد صلاح عقب المباراة إنها كانت مباراة صعبة، مضيفا: مونتيري فريق جيد ولعب بشراسة أمامنا لكننا في النهاية أظهرنا شخصيتنا في الملعب وحققنا الفوز.