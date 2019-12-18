وظائف هندسية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مكتب هندسي استشاري، عن حاجته لمهندسين سلامة لشغل بعض الوظائف الشاغرة مهندسين؛ للعمل بالرياض.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالي: « مهندس سلامة، مهندس مكافحة الحرائق، مهندس سلامة وتقنية إطفاء، مهندس منع الخسائر، مهندس الوقاية من الحريق».

واشترط المكتب على المتقدم من خارج المملكة أن يمتلك خبرة 5 سنوات، (شرط استقدام أي مهندس الصادر من الهيئة السعوديه للمهندسين)، ولا يشترط عدد سنوات خبرة معينة ممن يتقدم من داخل المملكة.

وأشار إلى أن التقديم يتم عبر الدخول إلى الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــا .