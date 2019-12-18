سرقة منزل نجم برشلونة نيلسون سيميدو

طلال الغامدي(صدى):

هاجم لصوص، اليوم الأربعاء، منزل لاعب برشلونة نيلسون سيميدو وذلك قبل مباراة الكلاسيكو، وذلك أثناء تواجده مع فريقه قبل مباراة الكلاسيكو أمام نادي ريال مدريد اليوم على ملعب “ الكامب نو “.

ويقيم كل من لاعبي برشلونة وريال مدريد في فندق صوفيا وهو على بعد خمس دقائق من الملعب، وذلك كجزء من الإجراءات الأمنية وتأمين الفرق والحد من الاضطرابات.

وقال متحدث باسم شرطة موسوس ديسكوادرا الإقليمية في برشلونة إنهم يحققون في عملية سطو لمنزل اللاعب سيميدو في إيسبلوجيس دي يوبريغات بالقرب من مطار المدينة، وإلى الآن لم تصدر الشرطة بيانًا رسميًا بالمسروقات.

ويذكر أن مواجهة الكلاسيكو كانت ستقام في 26 أكتوبر الماضي، وتأجلت في ظل احتجاجات نظمت للتنديد بإدانة قادة داعين لانفصال كتالونيا.