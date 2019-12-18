بالفيديو..«ميريام فارس» بعد وصولها لمسرح محمد عبده : «بشكر ولي العهد»

أميرة خالد(صدى):

نشرت “ روتانا ميوزك ”مقطع فيديو يوضح لحظة وصول المطربة اللبنانية “ ميريام فارس ” لإحياء حفلة مساء اليوم الأربعاء، على مسرح محمد عبده في البوليفارد بالرياض.

وقالت “ ميريام ”: “ وين ما بروح بكل البلدان بالعالم على طول في سعوديين وسعوديات بالحفلة، فتخيل إن اليوم الحفلة أنا عندهن ومن أول ما صار إعلان على الحفلة صار في تفاعل كبير على تويتر، يخليني ألمس إلى أي مدى هما مشتاقين لي، وإلى أي مدى هم حابين يستضيفوني في بلادهم ”؟.

وأضافت المطربة اللبنانية: “ بشكرهم كثير وبشكر هيئة الترفيه، وبشكر المستشار “ تركي آل الشيخ ” ، سيد المستشار بدي اسميه عراب الفن في الوطن العربي، وأكيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي على يديه تزدهر المنطقة وبنشوف التطور الملحوظ الذي نحكي عنه، ليس فقط في الوطن العربي بل بالعالم كله ”.