الجيش اليمني يدمر تعزيزات حوثية في الضالع

فهمي محمد(صدى):

تمكنت مدفعية الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، من تدمير تعزيزات لميليشيا الحوثي الإيرانية، أثناء تحركها غربي مدينة الفاخر بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضحت مصادر أن القصف المدفعي للجيش الوطني استهدف تعزيزات الميليشيا المتمردة، في منطقة النبيجة؛ ما أدى إلى تدمير عربتين تابعتين للميليشيا الحوثية، ومصرع كل من كان على متنهما.

في حين قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي اليوم بنيران الجيش الوطني، خلال محاولتهم التسلل في جبهتي الفاخر، وحجر، في الحافظة ذاتها.