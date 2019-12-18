الدفاع المدني بالشمالية يختتم بطولته الرياضية

محمد السعران(صدى):

رعى سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العميد/ علي بن فهد القحطاني صباح هذا اليوم حفل اختتام الأنشطة الرياضية في مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية والتي شملت عددا من المسابقات ومنها كرة القدم والسباحة والماراثون وبطولة تحدي رجل الدفاع المدني وفي نهاية الحفل تم تتويج الفرق والافراد وتكريم الجهات المشاركة.

أوضح ذلك المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد/ فهد بن الاسمر العنزي والذي أكد على أهمية مثل هذه المنافسات ودورها في رفع اللياقة البدنية وتطوير القدرات والمهارات لمنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة.