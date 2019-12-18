ليفربول إلى نهائي كأس العالم للأندية بفوز صعب على مونتيري

ماجد محمد(صدى):

تأهل نادي ليفربول الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية، بفوز صعب على مونتيري المكسيكي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بالدوحة.

وسجّل نابي كيتا الهدف الأول في الدقيقة 11 من تمريرة لمحمد صلاح، ليضع ليفربول في المقدمة، لكن لم يدم التقدم طويلًا وأحرز مونتيري هدف التعادل في الدقيقة 14 بأقدام موري.

ولم يتمكن الليفر أو مونتيري من فك لغز الشباك طوال أحداث الشوط الثاني، إلا أن روبرتو فيرمينو نجح من ذلك في الوقت بدل الضائع وأحرز الثاني للريدز.

من المقرر أن يقابل ليفربول فلامنجو البرازيلي يوم السبت المقبل في نهائي كأس العالم للأندية، على أن يلتقي الهلال نادي مونتيري في مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع.