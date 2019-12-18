اللجنة الأمنية المشتركة بين المملكة وجيبوتي تعقد اجتماعها الأول

سعيد العجل(صدى):

عقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي اليوم ، اجتماعها الأول ، وذلك بالمديرية العامة لحرس الحدود بالرياض .

ورأس معالي مدير عام حرس الحدود السعودي الفريق عواد بن عيد البلوي الجانب السعودي، فيما رأسه من الجانب الجيبوتي معالي أمين عام وزارة الداخلية الجيبوتية سراج عمر عبد القادر ، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الأمنية المشتركة من الجانبين.

وفي مستهل الاجتماع نقل معالي مدير عام حرس الحدود للمجتمعين تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، وتمنياته لهم بالتوفيق وأن يحقق الاجتماع أهدافه.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها سبل تعزيز مسارات التعاون في عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والزيارات والتعاون في عدد من المجالات .