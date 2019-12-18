وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH) التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض.

وجاءت الوظائف المتاحة تحت المسميات الأتية:

الوظائف:

1- أخصائي ثاني العقود والمناقصات (Contracts and Tenders Specialist II):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة سلسلة التوريد، إدارة المواد، إدارة الأعمال، الإدارة الصحية، المالية، القانون، الصيدلة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

2- أخصائي أول العقود والمناقصات (Contracts and Tenders Specialist I):

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة سلسلة التوريد، إدارة المواد، إدارة الأعمال، الإدارة الصحية، المالية، القانون، الصيدلة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات لحملة البكالوريوس وسنتين لحملة الماجستير.

و لمعرفة الشروط والتفاصيل وللتقديم :

1- أخصائي ثاني العقود والمناقصات (Contracts and Tenders Specialist II):

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2- أخصائي أول العقود والمناقصات (Contracts and Tenders Specialist I):

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