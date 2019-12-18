بالفيديو.. بلقيس وزوجها يقومان بحركات على طريقة الأفلام والعصابات

أميرة خالد(صدى):

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عبر إنستغرام فيديو يجمعها بزوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف.

وظهرت بلقيس إلى جانب زوجها مرتدية جاكيتًا لامعًا، واعتمدت تسريحة الجدولة الطويلة وأكملت إطلالتها بنظارة شمس بستايل مميز وغريب.

وسجل الثنائي الفيديو وهما يقومان بحركات على طريقة الأفلام والعصابات، حيث أن زوج بلقيس حافظ على ” كشرته ” طوال الفيديو.