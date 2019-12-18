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بالفيديو.. بلقيس وزوجها يقومان بحركات على طريقة الأفلام والعصابات

بالفيديو.. بلقيس وزوجها يقومان بحركات على طريقة الأفلام والعصابات
أميرة خالد(صدى):

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عبر إنستغرام فيديو يجمعها بزوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف.

وظهرت بلقيس إلى جانب زوجها مرتدية جاكيتًا لامعًا، واعتمدت تسريحة الجدولة الطويلة وأكملت إطلالتها بنظارة شمس بستايل مميز وغريب.

وسجل الثنائي الفيديو وهما يقومان بحركات على طريقة الأفلام والعصابات، حيث أن زوج بلقيس حافظ على ” كشرته ” طوال الفيديو.

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🔥🔥🔥 Music credit @iamcardib #money

A post shared by Balqees (@balqeesfathi) on


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 13 دقيقة

ياليت يكملوا الفيلم في صنعاء
اما زوجها يروح افريقيا عند قبيله كاوماوا يتعلم الرجوله

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