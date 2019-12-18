50 مليار سنوياً قيمة استهلاك المملكة من المجوهرات

ريم عبدالعزيز(صدى):

تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث استهلاك الذهب والمجوهرات إذ تقدّر نسبة الاستهلاك على مايزيد عن 50 مليار ريال سنوياً.

جاء ذلك خلال الفعالية السنوية التي تقيمها مجوهرات الكوهجي بمناسبة إطلاق مجموعة الخطوبة والزواج خلال الفترة من 17/12 لغاية 21/12 2019 برعاية صاحبة السمو الملكي الاميرة بسمة بنت بدر بن عبدالمحسن آل سعود في معرض مجوهرات الكوهجي بالرياض والذي يذهب جزء من ريع المبيعات لصالح جمعية (صوت) لمتلازمة داون وذلك من مبدأ تعزيز المسؤولية المجتمعية.

وأضاف الأستاذ وليد بن عبدالله الكوهجي رئيس مجلس إدارة مجموعة الكوهجي بأن نسب الاستهلاك في المملكة من الألماس في نمو متزايد حيث وصلت في الفترة من 2016 لغاية 2019 من 7- 8٪؜ من اجمالي مبيعات المجوهرات في المملكة.

وذكر الكوهجي بأن المجوهرات العالمية ساهمت بشكل كبير في زيادة نسب المبيعات ونشاط سوق المجوهرات في المملكة بسبب ارتفاع اسعارها حيث انصب الاتجاه لصالح الصناعة المحلية واختيار التصاميم العالمية والحديثة.

كما أوضح رئيس مجلس إدارة الكوهجي على أن سعر الذهب عادةً مايكون ثابت ونسب التخفيض الهائلة التي تطلقها المتاجر على المجوهرات هي نسب مستقطعة من أجور التصنيع فقط.