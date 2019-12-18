أنباء عن إيقاف الإعلامي المتجاوز في برنامج رياضي

نواف السالم(صدى):

كشفت أنباء، عن إيقاف الإعلامي المتجاوز في أحد البرامج الرياضية مساء أمس الثلاثاء، عقب هزيمة الهلال أمام فلامنجو البرازيلي.

وأفادت أنباء، بأن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اتخذ قرارًا بإحالته للتحقيق.