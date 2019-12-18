أنباء عن إيقاف الإعلامي المتجاوز في برنامج رياضي
كشفت أنباء، عن إيقاف الإعلامي المتجاوز في أحد البرامج الرياضية مساء أمس الثلاثاء، عقب هزيمة الهلال أمام فلامنجو البرازيلي.
وأفادت أنباء، بأن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اتخذ قرارًا بإحالته للتحقيق.
المليليح[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 57 دقيقة
مافيه غير الإعلاميين الهلاليين وليد الفراج والتويجري بوصفهم دوري محمد بن سلمان بدوري ( ام احمد ) التعصب اعماهم يستاهلون ولا يتعدوا حدودهم
مساعد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 49 دقيقة
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نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6611 ] نشر منذ 16 دقيقة
عادل التويجري هو من اوقف و عقبال ام زكي عفو المريسيل و كل إعلامي متعصب