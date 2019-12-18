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أنباء عن إيقاف الإعلامي المتجاوز في برنامج رياضي

أنباء عن إيقاف الإعلامي المتجاوز في برنامج رياضي
نواف السالم(صدى):

كشفت أنباء، عن إيقاف الإعلامي المتجاوز في أحد البرامج الرياضية مساء أمس الثلاثاء، عقب هزيمة الهلال أمام فلامنجو البرازيلي.

وأفادت أنباء، بأن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اتخذ قرارًا بإحالته للتحقيق.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 57 دقيقة

مافيه غير الإعلاميين الهلاليين وليد الفراج والتويجري بوصفهم دوري محمد بن سلمان بدوري ( ام احمد ) التعصب اعماهم يستاهلون ولا يتعدوا حدودهم

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 49 دقيقة

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[ عدد التعليقات: 6611 ] نشر منذ 16 دقيقة

عادل التويجري هو من اوقف و عقبال ام زكي عفو المريسيل و كل إعلامي متعصب

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