تعرّف على أسعار تذاكر مباريات السوبر الإسباني.. تبدأ من 75 ريالًا

ماجد محمد(صدى):

أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عن تفاصيل وأسعار التذاكر للمباريات الثلاث الخاصة بالسوبر الإسباني نسخة 2020 ، والتي سيتمكّن الجماهير من شرائها عبر منصّة شارك www.sharek.sa.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إذ ستبدأ أسعار تذاكر مباراتي النصف نهائي وستقام بين فالنسيا وريال مدريد يوم 8 يناير وبين برشلونة وأتلتيكو مدريد في 9 يناير على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله (الجوهرة) ابتداءً من 75 ريالاً، وتبدأ أسعار تذاكر المباراة النهائيّة التي ستجمع الفائزين من المباراتين يوم 12 يناير على ذات الملعب ابتداءً من 150 ريالاً.

وستصحب المباريات مجموعة من الفعاليات الترفيهيّة والثقافيّة لتجعل من المناسبة الكرويّة مهرجاناً عالميّاً يستقطب الجماهير المحبّة لكرة القدم الإسبانيّة خلال خمسة أيّام تاريخية في جدّة.

وعن الكأس المرتقبة صرح سمو الرئيس: امتداداً لاستراتيجيّة طويلة المدى تهدف إلى وضع المملكة كأحدى أهم الوجهات العالميّة للاستمتاع بأفضل البطولات الرياضيّة، نسعد كثيراً باستضافة الأقطاب الأربعة للكرة الإسبانيّة في مهرجان كروي يمتد لخمسة أيّام في جدّة، حيث تقام البطولة لأوّل مرّة بنظامها الجديد على أرض المملكة. ستستمتع الجماهير السعوديّة والسيّاح من جميع أنحاء العالم بوجبة كرويّة على أعلى طراز، يؤكّد قدرات المملكة في استضافة أهم البطولات والأحداث الرياضيّة في مختلف الرياضات.