نادين البدير تطالب علماء النحو بـ«تأنيث» اللغة العربية

أميرة خالد(صدى):

طالبت الإعلامية نادين البدير علماء النحو بتغيير قواعد اللغة العربية من المذكر للمؤنث، وذلك لتحقيق نوع من المساواة الاجتماعية من وجهة نظرها.

وقالت الإعلامية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” ‎بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الحبيبة أطالب بتأنيثها وتخليصها من فوقية المذكر، متى يتحرك علماء النحو إن كانوا موجودين لتحديث اللغة وتطويرها لتتناسب مع عصر ‎المساواة ووصول النساء لمواقع القرار “.

وأثارت التغريدة غضب عدد كبير من الجمهور، مُعربين عن غضبهم من وصول المساواة للغة أيضًا،