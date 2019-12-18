نادين البدير تطالب علماء النحو بـ«تأنيث» اللغة العربية
طالبت الإعلامية نادين البدير علماء النحو بتغيير قواعد اللغة العربية من المذكر للمؤنث، وذلك لتحقيق نوع من المساواة الاجتماعية من وجهة نظرها.
وقالت الإعلامية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الحبيبة أطالب بتأنيثها وتخليصها من فوقية المذكر، متى يتحرك علماء النحو إن كانوا موجودين لتحديث اللغة وتطويرها لتتناسب مع عصر المساواة ووصول النساء لمواقع القرار “.
وأثارت التغريدة غضب عدد كبير من الجمهور، مُعربين عن غضبهم من وصول المساواة للغة أيضًا،
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 89403 ] نشر منذ 17 دقيقة
ايش تقول هاالصمعاء ……..؟؟
.. الله من العجرفة العمياء ، آخذة المسأله مجرد كلام اي كلام تحت مسمى مساوات .. انها نهرف من لاوعي ..
لللل[ عدد التعليقات: 657 ] نشر منذ 13 دقيقة
……