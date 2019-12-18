إشادة إيطالية بأداء سالم الدوسري في نصف نهائي كأس العالم للأندية

ماجد محمد(صدى):

أشادت تقارير إيطالي بأداء اللاعب سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، أمام فلامنغو البرازيلي، أمس الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019.

وذكرت التقارير: إن سالم الدوسري سجل هدفًا جميلًا أمام فلامنغو توج به مجهوده المميز أمام بطل أمريكا الجنوبية، كما نال الدوسري ستة من عشر درجات كتقييم نهائي في المباراة مع البرازيلي كارلوس إدواردو والكولومبي جوستافو كويلار والإيطالي سيباستيان جيوفنكو والفرنسي بافيتيمبي غوميز والحارس عبدالله المعيوف ومحمد البريك والكوري الجنوبي جانج هيون سو.

كما ذكرت التقارير أخطاء المدافع علي البليهي الدفاعية والتي تسببت في هدفين للهلال، حيث كان الهدف الثاني الذي سجله برونو هنريكي، والهدف الثالث الذي أحرزه بالخطأ في مرماه.

ويذكر أن الهلال سيلعب مباراة المركز الثالث والرابع بمونديال الأندية مع الخاسر من مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي التي تُقام في تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء.