النواب الأمريكي يبدأ جلسة التصويت على عزل ترامب

واشنطن(صدى):

أكدت العديد من المصادر أن مجلس النواب الأمريكي بدأ منذ قليل، جلسة التصويت على قضية عزل الرئيس دونالد ترامب.

وعلق “ترامب” على تلك الجلسة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً: “هل يمكنكم تصديق أنه سيتم عزلي اليوم من قبل اليسار الراديكالي، الديمقراطيون الذين لا يقومون بشئ بينما لم أرتكب أي خطأ، إنه أمر فظيع”.

جاءت تلك الجلسة بعد الاتهامات التي طالت الرئيس الأمريكي باستغلال سلطته لتهديد أوكرانيا وتقديم مساعدات عسكرية بمبلغ 400 مليون دولار.