ساما تستعد لإطلاق برنامج لحل مشكلات المتعثرين عن سداد القروض

الرياض(صدى):

أكد الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، إن مؤسسة النقد “ساما” تستعد لإطلاق برنامج جديد لحل مشكلات المتعثرين عن سداد قروض التمويل، وذلك بإعادة جدولتها.

وقال الشيخ المطلق في حواره مع عدد من المثقفين والأدباء بمنتدى محمد صالح باشراحيل الثقافي، إن هناك نوعين من المتعاملين مع البنوك، الأول يتأخر لظروف مرضية أو تقاعد وهؤلاء سيصدر برنامج لحل مشكلاتهم.

وأضاف أن النوع الثاني يشمل المماطلون وهؤلاء لا عذر لهم بعدم السداد وسيتم ملاحقتهم حتى يتم سداد قروض التمويل الخاصة بهم.

وأشار إلى أن رفض سداد قروض التمويل يعطل مشاريع البنك العقاري، مؤكدًا أن إجبار المماطلين على السداد أصبح شئ ضروري في الوقت الحالي.

وأنهى الشيخ المطلق حديثه بأن الشريعة الإسلامية تتميز بالتسامح والإعتدال، لذلك تم إنشاء البنوك الإسلامية التي جعلت الحلال أكثر والحرام مقيدًا.