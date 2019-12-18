جيوفينكو: لم نكن نستحق الخسارة ولا أعتقد أني سأعود لإيطاليا

ماجد محمد(صدى):

أعرب سباستيان جيوفينكو، لاعب نادي الهلال، عن حزنه على الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الفريق لم يكن يستحق ذلك.

وأضاف جيوفينكو في تصريحات لصحيفة Sport Mediaset الإيطالية: «أشعر بالمرارة بعد الخسارة أمام ‎فلامنجو، كنا نستحق المزيد خاصة في الشوط الأول، ربما هدف آخر على الأقل. لكن هذه هي كرة القدم. لعبنا قبل يومين أمام الترجي، الفريق كان مُجهد بعض الشيء وهذا أثر علينا».

‏وتابع محترف ‎الهلال: «إنها تجارب حياة، أنا فخور بما قمت به. ليس من السهل التكيف في السعودية، أنا سعيد للغاية. أنا آسف للخسارة أمام ‎فلامنجو، كان يمكننا فعل شيء عظيم حقًا».

‏وأردف: «لا أعرف هل سأعود إلى كرة القدم الإيطالية أم لا. في الشهر المقبل سأكون بعمر الـ33 ، لا أعتقد أنني سأعود لكن ربما يحدث شيء آخر في المستقبل».

‏وبشأن لعب زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان في عمر الـ38 عاما، قال محترف ‎الهلال:« إنه لاعب نعلمه جميعًا، وهو يصنع الفارق في كل مكان. وبالتأكيد في ميلان سيفعل ذلك».

وشارك جيوفينكو في مباراة الأمس أمام فلامنجو البرازيلي، وكان مؤثرًا في لعب الهلال، لكنه حصل على كارت أصفر نتيجة دخول عنيف على لاعب برازيلي، وتم استبداله في الشوط الثاني بعمر خربين.

وودع الهلال بطولة كأس العالم للأندية، بعد خسارته أمام فلامنجو، ليلاقي الخاسر من مباراة ليفربول ومونتري لتحديد المركز الثالث والرابع.