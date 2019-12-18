النصر يختتم استعداداته للعدالة ويسعى للحفاظ على الصدارة

ماجد محمد(صدى):

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الاربعاء، تدريباته في الرياض استعدادا لمباراة الفريق مساء غداً الخميس أمام العدالة في الأحساء.

واشتملت التمارين على «تمارين لياقية، مناورة كروية، تدريبات تكتيكية، اجتماع فني» .

وبدأت تدريبات اليوم بتمارين لياقية متنوعة، حيث قسم المدرب اللاعبين لمجموعتين أجری لهم تدريبات تكتيكية.

واختتم الفريق تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب، فيما تغادر بعثة الفريق مساء اليوم على متن طائرة خاصة الرياض متوجهة إلى الأحساء.

ويحتل النصر المركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بـ23 نقطة، وبفارق المباريات عن الهلال صاحب المركز الثالث برصيد 20 نقطة.