وكيل إمارة الرياض يحضر حفل سفارة الفلبين

سعيد العجل(صدى):

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، حضر معالي وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري اليوم حفل سفارة جمهورية الفلبين لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها وذلك في مركز الملك فهد الثقافي .

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية الفلبين لدى المملكة عدنان في الونتو وأعضاء السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .