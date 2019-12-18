زوج يطالب بإلزام زوجته بدفع بدل مهر لتعنيفها له باستمرار

القاهرة(صدى):

اشتكى زوج مصري ، بإحدى محاكم الأسرة بمنطقة مصر الجديدة من تعرضه للضرب على يد زوجته طوال 5 سنوات زواج ، مما دفع زوجته للاستئناف، بخلاف عدة تقارير طبية وبلاغات.

وقال الزوج، أثناء وقوفه أمام محكمة الأسرة، فى الدعوى المقامة ضده لتطليقه، إن الشهود أكدوا إساءتها المتكررة له، والتسبب له بإصابات استلزمت خضوعه لعلاج دام أكثر من 21 يوما وعاهة قدرتها المحكمة بأنها جزئية.

وأوضح ، أن زوجته طالبت برد حقوقها كاملة من مهر ونفقة، مدعية سوء خلقه، وأنه وفقا تقارير الحكمين الصادر بشكل رسمي فى وقت لاحق، تبين أن الإساءة من جانب الزوجة، وأنه يستحق مبلغاً تعويضاً بقيمة 50 ألف جنيه مصري قيمة المهر الذي دفعه لها، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وذلك عما أصابه من ضرر، إذا تمسكت الزوجة بالطلاق، بعدما رفضت مساعي الصلح.

وطالب الزوج حرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم حصل عليه بإلزامها ببيت الطاعة أغسطس الماضي.