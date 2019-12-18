بالفيديو.. معجبة تحطم هاتف راغب علامة

بيروت(صدى):

كشف الفنان اللبناني راغب علامة، عن تفاصيل هجوم معجبة على مكتبه وتحطيم هاتفه المحمول، موضحًا أنه لم يحطم هاتفه بسبب الغضب.

وأكد راغب علامة، أن إحدى معجبانه حطمت الهاتف، مضيفًا أن إحدى المعجبات كانت تتصل به كثيرًا ولم يجيب عن أسئلتها لسبب ما لم يتذكره.

وقال “فجأة دق باب المكتب وفاتت كسرتلي الموبايل، شالته ضربته في الحيط، وما زعلت وقتها”، لافتًا إلى علاقته بالهاتف المحمول بدأت منذ ظهوره.

وأشار الفنان اللبناني إلى أنه اقتنى هاتف محمول منذ أن تم اختراعه، موضحًا أن اسرته هم أكثر من يتحدث معهم عبر الجروبات، فأولاده هم الأهم وأكثر من يحادثهم.