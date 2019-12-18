العمل: الخليجي يُعامل معاملة المواطن في الوظائف المُسعودة

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن المواطن الخليجي يُعامل معاملة السعودية في الوظائف المقصورة على السعوديين.

وجاء ذلك ردًا على استفسار، إذ قالت: « يُعامل معاملة السعودي حيث يسمح له بالعمل في جميع الأنشطة وبالمهن المقصورة على السعوديين».

ولا يجوز أن يتولى غير السعودي ممارسة المهن التالية، ولا يجوز إصدار تأشيرات عمل دائمة أو مؤقتة أو موسمية بهذه المهن، كما لا يجوز إصدار رخص عمل على هذه المهن للعمالة الوافدة، ولا يجوز تجديد أي رخصة عمل لعامل وافد مسجل على أي من هذه المهن ولا يجوز نقل الخدمات العامل وافد على أي من هذه المهن.

1.كبير إداريين موارد بشرية.

2.مدير شؤون الموظفين.

3.مدير شؤون عمل وعمال

4.مدير علاقات الأفراد.

5.اختصاصي شؤون الأفراد.

6.كاتب شؤون الأفراد.

7.كاتب توظيف.

8.كاتب الشؤون موظفين.

9. كاتب دوام

10.كاتب استقبال عام.

11. كاتب استقبال فندقي.

12. كاتب استقبال مرض.

13. كاتب شكاوى.

14. أمين صندوق.

15. حارس أمن خاص.

16.مسؤول علاقات حكومية.

17. تايخ أو مصلح مفاتيح.

18. مخلص جمركي .

19. العاملات في محلات المستلزمات النسائية.