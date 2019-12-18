قواعد جديدة لدعاوى العضل وتأجيل النظر فيها بشروط

فهد القزيز(صدى):

أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، وليد الصمعاني، تعميمًا إلى جميع المحاكم حول قواعد دعاوى العضل، وكيف تُرفع والإجراءات اللازمة لها.

وتضمن التعميم، أن يتولى رئيس المحكمة الإشراف المباشر على إجراءات المصالحة في هذا النوع من الدعاوى والتحقق من الالتزام بالمدد المقررة فيها.

وأوضح أن المرأة أو والدتها أو إخوتها هما المعنيين برفع دعاوى العضل حتى لو مع عدم وجود الخاطب، إضافة إلى أنه إذا كان طلب المرأة التزويج مستندا لانقطاعها من الأولياء فتنظرها المحكمة إنهاء وتثبت المنهية ذلك بالبينة.

وأكد أن توزيع دعوى العضل يقتصر على دائرة من دوائر محكمة الأحوال الشخصية، ودائرة 2 محكمة الاستئناف، ويصدر بتعيينها قرار من رئيس المحكمة، وتحتسب لها إحالة، كما يقتصر نظر الدعوى على رئيس المحكمة أو القائم بعمله فيما عدا محاكم الأحوال الشخصية.

ويكون تأجيل القضية عند الضرورة مع بيان السبب ولمدة لا تزيد عن 10 أيام، ويتم الفصل فيها خلال 30 يومًا من تاريخ إحالتها إليها.