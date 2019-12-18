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بالفيديو .. كاديلاك تعلن موعد الكشف عن أكبر سيارة SUV

بالفيديو .. كاديلاك تعلن موعد الكشف عن أكبر سيارة SUV
أميرة خالد(صدى):

أعلنت شركة كاديلاك المملوكة من قبل جنرال موتورز ، عن موعد الكشف عن الجيل الخامس والجديد بالكامل القادم من أكبر سيارة SUV ، ليكون يوم 4 فبراير من عام 2020 الذي سيبدأ قريباً .

وأكدت شركة كاديلاك أن طراز اسكاليد سيحصل على شاشة رقمية قياس 38 إنش منحنية مع تقنية OLED المستخدمة في تصنيع أفضل الشاشات خلال الوقت الراهن ، توفر هذه الشاشة العملاقة ضعف كثافة البكسل الذي تقدمه شاشة تلفزيون 4K ، مما يجعلها توفر تجربة رؤية أمام ركاب المقاعد الأمامية مستقبلية ومتطورة للغاية .

وتستمد أكبر سيارة SUV في شركة كاديلاك تصميمها من شقيقتها الجديدة الأصغر منها كاديلاك XT6 موديل 2020 ، ورغم تسريب بعض الصور لداخلية هذه السيارة الجديدة إلا أن الفيديو التشويقي يوضح لنا ما سيكون أمام نظر سائق سيارة اسكاليد موديل 2021 الجديدة لتعلن كاديلاك التحدي التقني المتميز .


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