«تنمية الصادرات» تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت هيئة تنمية الصادرات السعودية، باب التقديم إلى عدة وظائف إدارية وتقنية شاغرة؛ للعمل بالهيئة في مدينة الرياض وفق عدة شروط.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف «™ LinkedIn»، أن الوظائف المتاحة تتمثل في «مهندس نظم، وأخضائي عناية العملاء».

وعن وظيفة «مهندس نظم» يعمل على تركيب الأجهزة والبرمجيات وترقيتها وإدارتها وصيانتها؛ والمشاركة في تنفيذ الصيانة لأجهزة الخوادم وأنظمة تشغيلها، ويُشترط أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس فما فوق في التخصصات التقنية المناسبة.

وعن وظيفة «أخصائي عناية العملاء» فتتطلب متابعة قيام موظفي مركز الاتصال بالمهام والأدوار المطلوبة منهم وفقاً لسياسات ومعايير تقديم الخدمة، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص «التسويق، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال» أو ما يعادلها، مع خبرة في إدارة نقاط الاتصال المركزية للعملاء «على سبيل المثال مركز الاتصال، والمبيعات عبر الهاتف».

كما أشارت الهيئة إلى أن التقديم متاح حاليًا وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي اضغط هنا

«يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة»