بالفيديو.. لحظة اعتداء عناصر حزب الله على مراسلة الحدث

بيروت(صدى):

أظهر مقطع فيديو، مراسلة قناة الحدث وهو تتعرض لاعتداء من عناصر حزب الله اللبناني التابع لإيران.

وكانت مراسلة الحدث، تقوم ببث مباشر للأحداث الواقعة في بيروت، وحاولت عناصر حزب الله منعها من نقل الأحداث والتحدث إليها بصوت مرتفع.

وأوضح المقطع، عدم وجود أي قوة أمنية في محيط المنطقة، في حين تم دفعها من أحد العناصر لإخراجها من الموقع.

وكانت لبنان قد شهدت أمس الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وحركة أمل وحزب الله، ما أسفر عن سقوط جرحى.