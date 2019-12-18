مغرد يصف «الكلباني» بـ«العبد» والأخير يرد
أثار مغرد جدلا بوصقه للداعية عادل الكلباني بـ «العبد» عبر «تويتر» حيث هاجمه بشكل عنصري أغضب المتابعين.
وقال المغر د في تغريدته الموجهة لـ «الكلباني» إلا أنت للحين عبد ولا حرروك ومو راضي تتحرر؟!! ولا العبيد حريتهم بعد تحريرهم أن يفوا لملاكهم السابقين!! من أنت؟ وليش تطلع عالعلوم وتدعي العلم وهذي حياتك بالشكل هذا؟!! احذف حسابك ولا أحلق لحيتك ولا تخلي العالم تتابعك وأنت تدري إنك ضالة الإسكان! وبتتحاسب يا {ولا تزر وازرة وزر أخرى}».
من جهته رد الكلباني على التغريدة قائلا: «مشكور أيها الحر الأبي، وموعدنا الأول في المحكمة الجزائية»، ولفت البعض إلى أن حساب المغرد يدار من قطر.
🥝🍒لست محرومه ولي رباً رحيم 🍓🥑[ عدد التعليقات: 45024 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله لايبلانا. لايسخط علينا هذا الكلام لايصدر إلى من ناقص دين وعقل
أبو عبد الرحمن[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 21 دقيقة
ولقد جاء الإسلام بذم الحمية لغير الدين فقال ﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ﴾ [الفتح: 26].
وقال صلى الله عليه وسلم: ( ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل علىعصبية، وليس منا من مات على عصبية ) ابوداود
وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحدولا يفخر أحد على أحد) رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم (كلكم لآدم وآدم من تراب).
وروى الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله قد أذهب عنكم عبيَّة الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى).
وروى حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب، ولينتهين قومٌ يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجِعلان) رواه الترمذي وأبو داود
زائر[ عدد التعليقات: 2712 ] نشر منذ 21 دقيقة
هذا فيه جاهليه كلنا عبيد الله الحر اللي كلامه حر وليس ساقط
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 89388 ] نشر منذ 1 دقيقة
طالما هو من خارج البلد ، فمراده ضرب أبناء البلد ببعض ..
.. وكما قال الكلباني ، سيرفع عليه دعوى ويأدب باالأدب الرادع .. هذا غير كونه تدخل خارجي له تبعاته ..