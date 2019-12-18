مغرد يصف «الكلباني» بـ«العبد» والأخير يرد

عادل الحربي(صدى):

أثار مغرد جدلا بوصقه للداعية عادل الكلباني بـ «العبد» عبر «تويتر» حيث هاجمه بشكل عنصري أغضب المتابعين.

وقال المغر د في تغريدته الموجهة لـ «الكلباني» إلا أنت للحين عبد ولا حرروك ومو راضي تتحرر؟!! ولا العبيد حريتهم بعد تحريرهم أن يفوا لملاكهم السابقين!! من أنت؟ وليش تطلع عالعلوم وتدعي العلم وهذي حياتك بالشكل هذا؟!! احذف حسابك ولا أحلق لحيتك ولا تخلي العالم تتابعك وأنت تدري إنك ضالة الإسكان! وبتتحاسب يا {ولا تزر وازرة وزر أخرى}».

من جهته رد الكلباني على التغريدة قائلا: «مشكور أيها الحر الأبي، وموعدنا الأول في المحكمة الجزائية»، ولفت البعض إلى أن حساب المغرد يدار من قطر.